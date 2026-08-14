Seiler & Speer 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Beginn, Wetter und dem Auftritt von Otto

Ein außergewöhnliches Konzert-Highlight findet Mitte August am Königsplatz statt. Seiler & Speer geben ihr einziges Deutschland-Konzert und haben ganz besondere musikalische Gäste mit dabei.

Seiler & Speer geben am 15. August 2026 ein Konzert auf dem Münchner Königsplatz.

Es dürfte wohl das humorvollste Event 2026 am Münchner Königsplatz werden. Mitte August rocken Seiler & Speer die Konzertbühne im Herzen der Stadt. Und für ihr exklusives Deutschland-Konzert hat das österreichische Duo zwei hochkarätige Gäste dabei. Als besonderes Schmankerl geben Comedy-Legende Otto Waalkes und seine Band „Die Friesenjungs“ ihre einzige Süddeutschland-Show des Jahres – mit einer vollen Stunde voller Witz und purer Spielfreude. Den Auftakt des Abends gibt der gebürtige Münchner Nico Sücker.

Unter freiem Himmel und vor klassizistischer Kulisse darf sich das Publikum auf einen ganz besonderen Konzertgenuss zwischen Schmäh, Gefühl und großen Refrains freuen.

Wann spielen Seiler & Speer in München?

Ihren einzigen Deutschland-Gig 2026 haben Seiler & Speer am Samstag, dem 15. August auf dem Königsplatz.

Gibt es noch Tickets für das Seiler & Speer-Konzert am Königsplatz?

Für das Konzert in München gibt es beim Ticketanbieter Eventim noch Karten in verschiedenen Kategorien zwischen 95,45 und 110,45 Euro. Bei München Ticket sind auch noch zahlreiche Tickets zwischen 94,45 und 109,45 Euro in den verschiedensten Kategorien erhältlich. (Stand: 8. August 2026).

Wann beginnt das Konzert von Seiler & Speer in München?

Der Eventbeginn ist für 18.30 Uhr geplant. Bis 19 Uhr steht der gebürtige Münchner Nico Sücker auf der Bühne. Von ca. 19.15 bis 20.15 Uhr geben OTTO & Die Friesenjungs mit Hits wie "Friesenjung", "Dänen lügen nicht" oder "Wir haben Grund zum Feiern" ihr Bestes und von etwa 20.45 bis 23 Uhr werden dann Seiler & Speer das Publikum auf dem Königsplatz begeistern.

Auch Otto Waalkes und seine Friesenjungs werden auf der Bühne stehen. © EIBNER/Dirk_Jacobs

Wie wird das Wetter beim Konzert?

Für ein Open-Air-Event ist das Wetter am Samstag geradezu perfekt, vielleicht aber für manche Besucher ein bisschen zu heiß. Bis kurz vor Beginn grüßt die Sonne von einem strahlend blauen Himmel, die Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad.

Ab 17 Uhr übernehmen dann die Wolken die Vorherrschaft, zunächst nur leichte, im weiteren Verlauf dann starke Bewölkung. Es bleibt aber weiterhin warm mit 33 Grad zu Konzertbeginn bis 25 Grad am Ende des Events. Trotz Wolken bleibt es allerdings trocken. Regensachen sind also nicht notwendig, aber dafür reichlich zu trinken.

Setlist: Welche Songs werden Seiler & Speer in München spielen?

Ausgehend von den bisherigen Konzerten der „Hödn Tour 2026“ dürfen sich die Fans wohl unter anderem auf folgende Songs freuen:

Herr Inspektor

Mama Leone

In ana aundan Sproch

Daunzn (danz)

Ham kummst

Soits leben

Bonnie und Clyde

Ruaf mi ned an

I wü ned

Servas baba

Eingänge und Abendkasse am Königsplatz

Der Einlass sowie die Abendkasse befinden sich an der Luisenstraße.

Anreise: Wie kommt man zum Königsplatz?

Am einfachsten ist der Königsplatz mit der U-Bahn zu erreichen. Die Linien U2 und U8 fahren die Haltestelle Königsplatz direkt an. Alternativ dazu kann man mit der U1 bis zur Haltestelle Stiglmaierplatz fahren und von dort die rund 500 Meter zu Fuß zum Königsplatz zurücklegen. Auch der Hauptbahnhof ist nur etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt.

Eine Anfahrt mit dem Rad ist ebenfalls möglich, vor Ort gibt es zahlreiche Ständer, um das Radl sicher abzuschließen.

Da es rund um den Königsplatz kaum Parkplätze gibt, sollte man von der Anfahrt mit dem Auto besser Abstand nehmen.