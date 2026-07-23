David Garrett 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Konzertbeginn und Anfahrt

Im März 2025 fiel in der Münchner Olympiahalle der Startschuss der "Millennium Symphony"-Tour von David Garrett. Im August 2026 kommt der Star-Geiger erneut in die bayerische Landeshauptstadt.

Am 20. März 2025 startete der weltbekannte Violin-Virtuose David Garrett seine "Millennium Symphony"-Tour in München und begeisterte über 10.000 Fans in der Olympiahalle. 17 Monate später ist Garrett wieder zurück in der bayerischen Landeshauptstadt und macht mit seiner Tour Halt auf dem Königsplatz.

"Wir haben eine fantastische Show für euch vorbereitet", versprach Garrett damals gleich zu Beginn des Konzerts. Und nun können seine Fans in München erneut in den Genuss des genialen Crossover-Performers kommen, der den Beweis liefert, wie phänomenal er die Klangwelten von Pop und Klassik vereint, die Grenzen zwischen E- und U-Musik verschiebt und Beethoven auf Taylor Swift treffen lässt.

Wann spielt David Garrett in München?

Im Rahmen seiner "Millennium Symphony"-Tour tritt David Garrett am Freitag, 21. August auf dem Königsplatz im Herzen Münchens auf.

Gibt es noch Tickets für das Konzert am Königsplatz?

Für das Konzert in München gibt es beim Ticketanbieter Eventim noch Karten in verschiedenen Kategorien zwischen 91,90 und 164,90 Euro. Bei Ticketmaster sind auch noch zahlreiche Tickets zwischen 91,40 und 301,50 Euro in den verschiedensten Kategorien erhältlich (Stand: 16. Juli 2026).

Wann beginnt das David-Garrett-Konzert in München?

Der Konzertbeginn ist für 20 Uhr geplant.

Setlist: Welche Songs wird David Garrett in München spielen?

Auf seiner aktuellen Tour wird David Garrett natürlich die Songs aus seinem aktuellen Album "Millennium Symphony" spielen. Daneben werden der Star-Geiger und seine Band noch viele andere Hits aus den vergangenen 25 Jahren zum Besten geben.

Folgende Hits könnte David Garrett auf dem Münchner Königsplatz präsentieren:

Seven Nation Army (The White Stripes cover)

Naughty Girl (Beyoncé cover)

Moves Like Jagger (Maroon 5 cover)

Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello cover)

As It Was (Harry Styles cover)

Dance Monkey (Tones and I cover)

Take Me to Church (Hozier cover)

Wake Me Up (Avicii cover)

The Joker and the Queen (Ed Sheeran cover)

Despacito (Luis Fonsi cover)

Mein Herz brennt (Rammstein cover)

Shape of You (Ed Sheeran cover)

Blinding Lights (The Weeknd cover)

Russian Roulette (Rihanna cover)

Survivor (Destiny’s Child cover)

The Loneliest (Måneskin cover)

Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover)

Walk This Way (Aerosmith cover)

Smooth Criminal (Michael Jackson cover)

Symphony no. 5 in C minor, op. 67 (Ludwig van Beethoven cover)

He's a Pirate (Klaus Badelt cover)

Titanium (David Guetta, Sia cover)

Shake It Off (Taylor Swift cover)

Viva la Vida (Coldplay cover)

Anreise: Wie kommt man zum Königsplatz?

Am einfachsten ist der Königsplatz mit der U-Bahn zu erreichen. Die Linien U2 und U8 fahren die Haltestelle Königsplatz direkt an. Alternativ dazu kann man mit der U1 bis zur Haltestelle Stiglmaierplatz fahren und von dort die rund 500 Meter zu Fuß zum Königsplatz zurücklegen. Auch der Hauptbahnhof ist nur etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt.

Eine Anfahrt mit dem Rad ist ebenfalls möglich, vor Ort gibt es zahlreiche Ständer, um das Radl sicher abzuschließen.

Da es rund um den Königsplatz kaum Parkplätze gibt, sollte man von der Anfahrt mit dem Auto besser Abstand nehmen.