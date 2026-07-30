Nick Cave & The Bad Seeds 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Konzertbeginn und Anfahrt

Seit über 40 Jahren beglücken Nick Cave & The Bad Seeds ihre Fans mit ihrer außergewöhnlichen musikalischen Mischung. Zuletzt war der Australier mit seiner Band am 19. Oktober 2024 in der Olympiahalle zu Gast. Im August kehrt er zurück nach München und spielt im Herzen der Stadt.

Nick Cave & The Bad Seeds geben am 23. August 2026 ein Konzert auf dem Münchner Königsplatz. (Archivbild)

Dem weltweiten Publikum ist Nick Cave spätestens seit seinem erfolgreichen Duett "Where the Wild Roses Grow" mit Kylie Minogue aus dem Jahr 1995 ein Begriff. Doch der Australier macht schon seit Anfang der 80er-Jahre Musik und gilt seit Jahrzehnten als einer der letzten großen Romantiker der Rockmusik.

1983 gründete Nick Cave die Band The Bad Seeds, mit der er auch heute noch auf Tour geht und deren Stil sich nur schwer kategorisieren lässt. Düsterer Gospel, literarische Balladen und eruptiver Rock – Nick Cave & The Bad Seeds haben ihren Fans viel zu bieten.

18 Studioalben, unzählige Nebenprojekte, Filmmusiken und literarische Arbeiten füllen bisher die kreative Vita. Und jede Menge Konzerte und Tourneen. Und die aktuellste führen Nick Cave & The Bad Seeds im August 2026 auch nach München.

Wann spielen Nick Cave & The Bad Seeds in München?

Im Rahmen ihrer großen Europa-Tournee treten Nick Cave & The Bad Seeds am Sonntag, dem 23. August auf dem Königsplatz auf.

Gibt es noch Tickets für das Konzert am Königsplatz?

Für das Konzert in München gibt es beim Ticketanbieter Eventim noch Karten in verschiedenen Kategorien zwischen 91,90 und 114,90 Euro. Bei München Ticket sind auch noch zahlreiche Tickets zwischen 90,90 und 113,90 Euro in den verschiedensten Kategorien erhältlich. (Stand: 30. Juli 2026).

Wann beginnt das Konzert von Nick Cave & The Bad Seeds in München?

Der Konzertbeginn ist für 20 Uhr geplant.

Setlist: Welche Songs werden Nick Cave & The Bad Seeds in München spielen?

Ausgehend von den bisherigen Konzerten der Europa-Tour dürfen sich die Fans wohl auf folgende Songs freuen:

Get Ready for Love

From Her to Eternity

Train Long-Suffering

Wild God

O Children

Tupelo

Carnage (Nick Cave & Warren Ellis cover)

Joy

Rings of Saturn

Bright Horses

Henry Lee

The Mercy Seat

Papa Won't Leave You, Henry

Red Right Hand

The Weeping Song

Jubilee Street

Hollywood

City of Refuge

Wide Lovely Eyes

Into My Arms

Anreise: Wie kommt man zum Königsplatz?

Am einfachsten ist der Königsplatz mit der U-Bahn zu erreichen. Die Linien U2 und U8 fahren die Haltestelle Königsplatz direkt an. Alternativ dazu kann man mit der U1 bis zur Haltestelle Stiglmaierplatz fahren und von dort die rund 500 Meter zu Fuß zum Königsplatz zurücklegen. Auch der Hauptbahnhof ist nur etwa zehn Minuten zu Fuß entfernt.

Eine Anfahrt mit dem Rad ist ebenfalls möglich, vor Ort gibt es zahlreiche Ständer, um das Radl sicher abzuschließen.

Da es rund um den Königsplatz kaum Parkplätze gibt, sollte man von der Anfahrt mit dem Auto besser Abstand nehmen.