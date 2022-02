Rauswurf angedroht: Reiters Ultimatum für Dirigent Gergijew läuft heute ab

Am heuteigen Montag läuft das Ultimatum gegen den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Waleri Gergijew, ab. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat den russischen Dirigenten am Freitag aufgefordert, sich von seinem Freund Putin und dessen Einmarsch in die Ukraine zu distanzieren. Er drohte andernfalls mit Rauswurf und setzte eine Frist von drei Tagen.

28. Februar 2022 - 09:48 Uhr | AZ/dpa