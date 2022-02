Putins Hofkapellmeister: Valery Gergiev und seine Zukunft in München

Die Nähe ihres Chefdirigenten zur russischen Politik könnte für die Münchner Philharmoniker zu einem Problem werden.

München - Am Freitag will Valery Gergiev ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der New Yorker Carnegie Hall dirigieren.

Seit der russischen Besetzung der Krim versammeln sich bei solchen Gelegenheiten am Eingang eine Handvoll Aktivisten mit ukrainischen Flaggen, die "Shame on Gergiev" skandieren und Handzettel verteilen, in denen die Politik der russischen Regierung kritisiert wird.

Valery Gergiev ist politisch umstritten

Sollten vor der Carnegie Hall aber 500 oder mehr Demonstranten stehen und der Zutritt für zahlende Besucher unangenehm werden, war dies garantiert das letzte New-York-Gastspiel der Wiener Philharmoniker mit dem kulturellen Repräsentanten des Putin-Regimes. Dirigenten gibt es mehr als genug, und wieso sollte sich das berühmteste Orchester der Welt sein Gastspiel-Geschäft von einer politisch umstrittenen Person verderben lassen?

Auch vor dem Gasteig wurde schon demonstriert

Unter den obwaltenden politischen Umständen könnte ein weiteres berühmtes und in normalen Jahren gastspielfreudiges Orchester ein Problem bekommen: die Münchner Philharmoniker, deren Chefdirigent seit 2015 Valery Gergiev heißt.

Protest gegen Valery Gergiev bei einem Open-Air-Konzert des London Symphony Orchestra auf dem Trafalgar Square in London (2014). © imago images/Xinhua

Natürlich demonstrierte das unermüdliche Häuflein Ukrainer auch schon vor Gastspielen der Philharmoniker in der Carnegie Hall. Auch vor dem Gasteig wurde schon protestiert, nachdem Gergiev öffentlich die Diskriminierung Homosexueller in Russland verteidigt hatte. Danach standen eine Zeitlang bei Konzerten zwei auffällig-unauffällige muskulöse Herren bei Konzerten an beiden Ecken des Podiums im Gasteig.

Valery Gergiev ist in Gazprom-Spots und Putin-Wahlwerbung zu sehen

Gergievs Münchner Engagement wackelte, als er 2014 einen offenen Brief unterzeichnete, der Putins Krim- und Ukraine-Politik unterstützte. Der Dirigent übernahm immer wieder patriotische Engagements. 2008 leitete er nach der russischen Besetzung Südossetiens in den Ruinen der Stadt Zchinwali eine Aufführung von Dmitri Schostakowitschs Leningrader Symphonie.

Gergiev mit Militärs der russischen Pazifikflotte. © imago images/ITAR-TASS

Nach der ersten Befreiung der syrischen Oasenstadt Palmyra trat er mit einem Kammerorchester symbolträchtig im römischen Theater auf, das nach der Rückeroberung ebenso symbolträchtig von den Islamisten gesprengt wurde. Später besichtigte er in Moskau Beutewaffen aus dem Syrien-Krieg. Und natürlich ist er in Spots von Gazprom ebenso zu sehen wie in Putins Wahlwerbung.

Valery Gergiev: Die mächtigste Figur im russischen Kulturbetrieb

Bei alledem mag eine Rolle spielen, dass Gergiev kein Russe ist, sondern aus Nordossetien kommt. Kaukasier müssen in Russland ihre nationale Gesinnung extra beweisen. Darüber hinaus steckt Gergiev tief drin im mafiösen Polit-System.

Valery Gergiev (stehend) mit Emmanuel Macron, Christine Lagarde, Wladimir Putin und Shinzo Abe im Schloss Zsarskoye Selo bei St. Petersburg. © imago images/ITAR-TASS

Sind seine politischen Ansichten Gergievs Privatsache?

Er ist als Leiter des Mariinsky-Imperiums mit mehreren Opernhäusern und Konzertsälen in St. Petersburg, Wladiwostok und Wladikawkas und auf Sachalin sowie mit diversen Festivals nicht nur mächtigste Figur im russischen Kulturbetrieb, sondern auch ein Aushängeschild Nr. 1. Und über die "Valery Gergiev Charitable Foundation" versucht er außerdem "Russlands kulturellen Einfluss in der Welt zu vergrößern".

Bei den Münchner Philharmonikern hält man - bei deutlichem internen Stirnrunzeln und starkem Kopfschütteln - die politischen Ansichten des Chefdirigenten für dessen Privatsache.

Das städtische Kulturreferat vertrat in den letzten Jahren die gleiche Position. 2014 versprach Gergiev ein Gespräch mit der schwulen Community, das dem Vernehmen nach nie stattgefunden hat. Allerdings war der Dirigent nach den Turbulenzen von 2014 primär auf einen Wandel durch Annäherung bedacht: Bei einem von Putin besuchten Konzert in Moskau 2016 spielten etwa Musiker der Philharmoniker mit Kollegen der Mariinsky-Orchesters Prokofjew und Bruckner im Großen Saal des Konservatoriums.

Niemand weiß, wie sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt. Es ist die Frage, ob es - wie bisher - funktioniert, das Problem einfach nur unter den Teppich zu kehren. Gibt es für den höchstbezahlten Angestellten der Landeshauptstadt eine rote Linie? Was passiert, wenn Gergiev - wie 2008 - im Separatistengebiet ein Konzert dirigiert?

Valery Gergiev und die Münchner Philharmoniker: Das Kulturreferat hält sich bedeckt

Am Dienstag wollte sich von der Stadt niemand dazu äußern. Kann Putins Hofkapellmeister demnächst Bruckners Achte in der Isarphilharmonie dirigieren, als sei nichts gewesen? Übrigens könnte auch das Kulturleben bald von Sanktionen betroffen sein, wenn westöstliche Geldströme gekappt oder Gergievs Privatflugzeug plötzlich ohne Landeerlaubnis dasteht.

Die Corona-Krise gab dafür bereits einen Vorgeschmack, als Gergiev wegen verschärfter Einreisebestimmungen seine Mitwirkung bei "Klassik am Odeonsplatz" und Vorstellungen von "Rheingold" in der Bayerischen Staatsoper absagen musste. Im Übrigen kann es die Lust auf Konzerte gewaltig dämpfen, wenn man auf dem Weg in den Saal eine Demonstration passieren muss.