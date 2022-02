Rauswurf angedroht: Gergiev reagiert bis dato nicht auf Reiters Ultimatum

Am heutigen Montag läuft das Ultimatum gegen den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, ab. Münchens OB Dieter Reiter hat den russischen Dirigenten am Freitag aufgefordert, sich von seinem Freund Putin und dessen Einmarsch in die Ukraine zu distanzieren. Am Montag trennte sich seine Künstleragentur von Gergiev.

28. Februar 2022 - 12:50 Uhr | AZ/dpa

Die Münchner Philharmoniker spielen unter der Leitung von Dirigent Valery Gergiev. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild