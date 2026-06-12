Foo Fighters 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Konzertbeginn, Setlist, Vorbands und Anfahrt

Mit ihrer "Take Cover Tour 2026" machen die Foo Fighters rund um Frontmann Dave Grohl in Europa unter anderem Halt in München. Die wichtigsten Infos zum Konzert in der Allianz Arena.

Die Foo Fighters um Frontmann Dave Grohl geben am 17. Juni 2026 ein Konzert in der Münchner Allianz Arena. (Archivbild)

Die Foo Fighters, rund um Frontmann und Ex-Nirvana-Drummer, Dave Grohl, sind seit 10. Januar 2026 mit ihrer "Take Cover Tour 2026" weltweit auf Reisen. Im Juni macht die Rockband zweimal Station in Deutschland, davon einmal in München.

Wann spielen die Foo Fighters in München?

Am 17. Juni werden die Foo Fighters in der Allianz Arena ein Konzert geben, dann mit Ilan Rubin am Schlagzeug, der in die Fußstapfen des im März 2022 verstorbenen Drummers Taylor Hawkins tritt und dessen direkten Nachfolger Josh Freese ersetzt.

Foo Fighters in München: Gibt es noch Tickets?

Das Konzert der Foo Fighters in der Münchner Allianz Arena ist so gut wie ausverkauft. Bei Eventim gibt es Anfang Juni noch Tickets in den Sitzplatz-Kategorien 4 bis 8 (ab 100,25 Euro). Bei Ticketmaster waren Anfang Juni keine Konzertkarten mehr verfügbar.

Welche Bands spielen im Vorprogramm der Foo Fighters in München?

Als Supporter der Foo Fighters in der Münchner Allianz Arena werden gleich zwei Bands auftreten. Die irische Alternative-Rock-Band "Inhaler" aus Dublin und die japanische Punkrock-Band "Otoboke Beaver" aus Kyoto.

Wann geht das Konzert los?

Um 15.30 Uhr ist die Öffnung der Allianz Arena geplant. Der Auftritt von Otoboke Beaver findet um 17.30 Uhr, der von Inhaler um 18.30 Uhr statt. Ab 20 Uhr steht dann die Foo Fighters auf der Bühne.

Wie komme ich zu meinem Platz in der Allianz Arena?

Besucher werden gebeten, den Eingang Süd zu nutzen. Der Eingang Nord wird nicht geöffnet sein.

Der Zugang zum Bereich FRONT OF STAGE 1 ist bei Block 126/ 128 zu finden.

Der Zugang zum Bereich FRONT OF STAGE 2 ist bei Block 110 / 111 / 114 / 115 zu finden.

Der Zugang zum Bereich STEHPLATZ INNENRAUM ist bei Block 110 / 111 / 114 / 115 zu finden.

Der entsprechende Blog zum Zugang der Sitzplätze ist auf den Tickets aufgedruckt.

Setlist: Welche Songs werden die Foo Fighters in München spielen?

Ausgehend von den bisherigen Konzerten der "Take Cover Tour 2026" werden die Foo Fighters in München mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Songs spielen.

All My Life

Times Like These

Rope

The Pretender

La Dee Da

These Days

Walk

My Hero

Learn to Fly

Jesus Wants Me for a Sunbeam

This Is a Call

No Son of Mine

Your Favorite Toy

Nothing at All

Monkey Wrench

Hey, Johnny Park!

Aurora

Big Me

Best of You

Exhausted

Everlong

Außer München: Wo treten die Foo Fighters 2026 noch in Deutschland auf?

Neben ihrem Konzert in München werden die Foo Fighters im Rahmen ihrer "Take Cover Tour 2026" durch Deutschland am 1. Juli 2026 noch ein Konzert im Berliner Olympiastadion geben.

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.

Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Sicherheits- und Besucherinformationen

Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4

Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben

Kinder unter 6 Jahre erhalten keinen Zutritt

Kinder und Jugendlich zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt

Nicht erlaubt sind: