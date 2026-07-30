BAP 2026 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Konzertbeginn und Anfahrt

50 Jahre ist es her, da gründete sich in Köln die Band BAP. Fünf Jahrzehnte später ist Gründer Wolfgang Niedecken, nun mit anderer Besetzung, mit BAP immer noch auf Tour. Zum Bandjubiläum treten die Kölschrocker auch in München auf.

Am 3. Dezember 2026 stehen Wolfgang Niedecken und BAP in der Münchner Olympiahalle auf der Bühne.

Verdamp lang her isses, genauer gesagt 50 Jahre, als sich die Kölschrock-Band BAP, damals noch unter dem Namen Wolfgang Niedecken’s BAP, gründete. Zunächst nur in Köln aktiv, fanden ab 1979 die ersten Auftritte außerhalb der Domstadt statt.

Im Mai 1982 startete BAP dann ihre erste professionell organisierte Tour durch Deutschland, in deren Mittelpunkt das dritte Album "Für Usszeschnigge!" stand, auf der mit "Verdamp lang her" einer der größten Hits, wenn nicht sogar der größte Hit der Band zu hören war. Im Juli 1982 spielte BAP im Müngersdorfer Stadion in Köln als Vorgruppe der Rolling Stones.

Seit damals hat sich viel geändert. BAP ist auch fünf Jahrzehnte nach der Gründung weiterhin auf Tour, jetzt allerdings als Headliner und nicht mehr als Anheizer. Und von der einstigen Ursprungsband ist nur noch Frontmann Wolfgang Niedecken übrig. Nach dem Ausstieg des langjährigen Drummers Jürgen Zöller im Jahr 2014 erklärte Niedecken, dass die Zeit der festen Bandbesetzungen bei BAP vorbei sei und die Gruppe künftig unter dem Namen Niedeckens BAP aus einem Pool von Musikern bestehen werde.

Im Herbst 2026 ist zum 50-jährigen Bandjubiläum eine Tournee durch 16 deutsche Städte sowie Wien und Zürich geplant. Im Rahmen der "Fünfzig Jahre BAP – Die Zielgerade"-Tour kommen BAP auch nach München. Ob das Motto schon auf einen Abschied von der Bühne hindeutet? Nicht zwangsläufig. "Lasst uns erst einmal unser Jubiläum feiern", so der 75-jährige Niedecken. "So eine Zielgerade kann unter Umständen länger sein, als man denkt. Und unsere hat gerade erst angefangen."

Wann spielen BAP in München?

Wolfgang Niedecken und BAP treten am Donnerstag, dem 3. Dezember, in der Münchner Olympiahalle auf.

Gibt es noch Tickets für das BAP-Konzert in der Olympiahalle?

Für das Konzert in München gibt es beim Ticketanbieter Eventim noch Karten in allen Kategorien zwischen 60,40 und 110,40 Euro. Auch bei München Ticket sind noch zahlreiche Tickets zwischen 59,90 und 109,90 Euro in den verschiedensten Kategorien erhältlich. (Stand: 30. Juli 2026).

Wann beginnt das Konzert von BAP in München?

Die Olympiahalle öffnet um 18 Uhr, der Konzertbeginn ist für 19.30 Uhr geplant.

Setlist: Welche Songs werden BAP in München spielen?

Die genaue Setlist für die im Herbst beginnende "Die Zielgerade"-Tour ist noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass BAP ein Best-of der 50-jährigen Karriere zum Besten geben und wohl u. a. folgende Hits spielen werden:

Alexandra, nit nur do

Müsli Män

Aff un zo

Rita, mir zwei

Wahnsinn

Waschsalon

Ne schöne Jrooß

Widderlich

Kristallnaach

Arsch huh, Zäng ussenander

Helfe kann dir keiner

Paar Daach fröher

Do kanns zaubere

Frau, ich freu mich

Verdamp lang her

Amerika

Jraaduss

Außer in München: Wo treten BAP im Jahr 2026 noch in Deutschland auf?

Neben ihrem Konzert in München am 3.12. werden BAP auch in Lingen (25.11.), Hamburg (27.11.), Düsseldorf (28.11.), Trier (29.11.), Stuttgart (1.12.), Frankfurt (6.12.), Leipzig (7.12.), Berlin (8.12.), Nürnberg (9.12.), Neu-Ulm (11.12.), Mannheim (12.12.), Dortmund (13.12.), Münster (15.12.), Hannover (16.12.) und zum Tour-Abschluss in Köln (18.12.) auftreten. Zudem sind zwei Konzerte in Zürich (2.12.) und Wien (4.12.) geplant.

BAP in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.