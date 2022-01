Aufsichtsrat tagt - Wackeln die Chefs des Deutschen Theater?

Krisensitzung des Aufsichtsrats: Die Geschäftsführer im Deutschen Theater wackeln.

München - Der Co-Geschäftsführer brenne für das Deutsche Theater, berichten Insider. Dabei schlägt er auch mal über die Stränge. Werner Steer hatte schon Krach mit Monika Gruber, der Gastronomie in seinem Haus und einem SPD-Stadtrat. 2018 beleidigte er auf Twitter Ex-Nationalspieler Mesut Özil auf eine rüde und ausländerfeindliche Weise, wofür er eine Rüge des damaligen zweiten Bürgermeisters Josef Schmid kassierte.

Solange die Zahlen im Deutschen Theater in Ordnung waren, konnte Steer als grantelndes Original aus dem Allgäu durchgehen, zumal seine Co-Geschäftsführerin für einen gewissen Ausgleich sorgte. Während der Corona-Pandemie geriet das als kommunale GmbH geführte Haus durch die Schließung in eine finanzielle Schieflage. Die beiden Geschäftsführer versuchten dies auf bedenkliche Weise auszugleichen: Eigentlich den Mitarbeitern zustehende 130.000 Euro für die München-Zulage und das Jobticket landeten nicht - wie vorgeschrieben - bei den Beschäftigten, sondern in der Kasse des Theaters.

Aufsichtsrat beschäftigt sich mit den Vorwürfen

Damit sollte eine drohende Insolvenz abgewendet werden. Außerdem hat sich die Gewerbeaufsicht mit Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Arbeitszeiten beschäftigt. Die Regierung von Oberbayern verzichtete auf eine Strafe, unschön bleibt die Sache trotzdem.

Diese Probleme sind seit Dezember bekannt. Am Freitag beschäftigte sich der Aufsichtsrat des Hauses mit den Vorwürfen. Die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden ist Vorsitzende des Gremiums. Ihm gehören neben dem städtischen Kulturreferenten Anton Biebl mehrere Stadträte von Grünen, SPD und CSU an.

Dem Vernehmen nach wollen einzelne Mitglieder des Gremiums Werner Steer und möglicherweise auch seine Co-Geschäftsführerin Carmen Beyer loswerden. Bis Redaktionsschluss wurde kein Ergebnis der Sitzung bekannt.

Im Unterschied zu den anderen Bühnen ist das Deutsche Theater eine ungewöhnliche Konstruktion aus kommunalen und privatwirtschaftlichen Elementen. Das vor zehn Jahren teuer sanierte Haus gehört der Landeshauptstadt. Es wird mit einem jährlichen Zuschuss von nur 1,9 Millionen Euro von der Stadt gefördert. Geführt wird es aber wie ein Privattheater: Es trägt es sich durch die Einnahmen aus Musical- und Showgastspielen fast selbst. Mangels örtlicher Konkurrenz hat es viele Jahre wirtschaftlich funktioniert, anderswo abgespielte Produktionen als Gastspiel nach München zu holen.

Flammen Verkaufsideen des Deutschen Theaters wieder auf?

Vor 20 Jahren dachten die Stadträte auch über einen Verkauf des Theaters nach. Der kulturpolitische Streit über den Sinn oder Unsinn eines kommunalen Musicalhauses verstummte nach der Sanierung. Er könnte in Zeiten knapper Kassen wieder aufflammen.

Denn wegen des weitgehend ruhenden Spielbetriebs musste die Stadt 2020 mit einem Sonderfonds von 1,5 Millionen Euro aushelfen. Billig ist auch die Doppelspitze nicht: Die beiden Geschäftsführer teilten sich im Jahr 2019 ein gemeinsames Gehalt von 311.000 Euro.

Wer einen Theaterleiter stürzen will, sollte einen besseren Nachfolger präsentieren können. Angesichts der schwierigen Lage in der Veranstaltungsbranche mag es derzeit leicht sein, eine Interims-Leitung einzusetzen und über eine Ausschreibung einen geeigneten Bewerber aus dem kommerziellen Musicalbereich zu finden. Ob es aber eine gute Idee ist, mitten in der Krise und vor einer ungewissen Zukunft der privaten Show- und Veranstaltungsbranche die bisher erfolgreiche Geschäftsführung auszutauschen, darüber lässt sich ebenfalls streiten.