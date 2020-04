Naddel kämpft seit Jahren gegen böse Schlagzeilen an – mal waren sie berechtigt, mal waren sie überzogen. Jetzt will die Bohlen-Ex (mal) wieder einen Neustart wagen. Bislang scheint Nadja Abd el Farrag (55) dieser auch zu gelingen. Marco Schreyl hat sie nun in seine Live-Talkshow eingeladen, doch es bleibt einer fader Beigeschmack...