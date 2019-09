FC Bayern: Coutinho hat noch Fitnessrückstand

Es ist eine Länderspielreise, die suboptimaler kaum sein könnte. Coutinho stieg aufgrund der siegreichen Copa America erst mit zweieinhalbwöchiger Verspätung in die Saisonvorbereitung bei Barca ein und kam mit Fitnessrückstand in München an. "Unser Ziel ist es, ihn so schnell wie möglich fit zu bekommen", erklärte Trainer Niko Kovac zuletzt, als er seinem neuen Star "Nachholbedarf" in Sachen Physis attestierte: "Vielleicht kommen die Trainingseinheiten und Spiele mit der brasilianischen Nationalmannschaft zugute."