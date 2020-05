Zudem stellt die Fraktion die Forderung, dass die Nutzungsgebühren für Freischankflächen und Außenwerbung im öffentlichen Raum zwischen 2020 und 2022 nicht erhoben werden. Gebühren, die in diesem Jahr bereits erhoben wurden, sollen zurückerstattet werden. "Insbesondere Einzelhandel und Gastronomie in München leiden unter den Corona-Maßnahmen. Die Landeshauptstadt München hat kaum Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Regelungen. Sie kann aber im Rahmen ihres Einflussbereichs diese wichtigen Wirtschaftszweige unterstützen", so Hoffmann.