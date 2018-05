München - Ihn hatte in München wohl niemand mehr wirklich auf dem Schirm: Renato Sanches. Nach einer verkorksten ersten Saison beim FC Bayern wurde der Portugiese 2017 zu Swansea City in die Premier League ausgeliehen. Im Sommer soll der 20-Jährige jedoch wieder in die Bundesliga zurückkehren. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge dem "Münchner Merkur".