Prinz Harry und Meghan Markle sind mittlerweile seit zwei Jahren Mann und Frau! Die beiden heirateten am 19. Mai 2018 bei Kaiserwetter in der St.-George's-Kapelle in Windsor. Es war die Traumhochzeit des Jahres, zu der auch Hollywood-Stars, Fußballer, Musiker und Schauspieler kamen. Unter den Gästen waren auch zwei Ex-Freundinnen des Bräutigams!