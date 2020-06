Wie auch bei der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Hansa Rostock am Samstagnachmittag, nach der Löwen-Coach Michael Köllner bemerkte: "Es ist unbestritten, dass sie (die Fans, d. Red.) ein wichtiger Faktor für uns sind. Sie machen in der Saison einige Punkte für Sechzig aus." In einem vollbepackten Grünwalder Stadion hätten es die Gäste auf Giesings Höheen immer schwerer, so der 50-Jährige. Und das belegt auch die Statistik: Die Pleite gegen Rostock war erst die dritte Saisonniederlage in heimischen Stadion, aber schon die zweite in der Geisterspiel-Phase. Der Nimbus Grünwalder schwindet.