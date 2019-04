Zwei Wochen Afrika Meghan und Harry: Dahin soll die erste Reise mit Baby gehen

Die Gerüchte um die Afrika-Reise heizen die Spekulationen weiter an, dass Meghan und Harry mit ihrem Kind eine längere Zeit in Afrika leben könnten. Die Zeitung "The Times" schreibt, dass zunächst ein zweiwöchiger Trip geplant sei, wenn das Baby etwa sechs Monate alt ist. Schwerpunkte der Tour sollen demnach Förderung der Jugend und Bildung sein, heißt es. "Sie hoffen, das Baby mitnehmen zu können, werden aber die Entscheidung zeitnah treffen. Möglicherweise könnten Meghan und das Baby einen Teil, wenn nicht die ganze Reise mitmachen", zitiert die Zeitung eine Quelle.