München - Noch am Montag bangte so mancher Münchner Spitzen-Küchenchef dem am Abend veröffentlichten Urteil der Feinschmeckerbibel Guide Michelin entgegen. Nun macht sich Erleichterung beziehungsweise große Freude an Münchens Gourmet-Herden breit: Die bayerische Landeshauptstadt glänzt mit zwei neuen Sterne-Lokalen.