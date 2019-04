KSC baut, TSV 1860 bangt

Stadionneubau versus Stadionstreit: Es ist das Prestigeprojekt der 300 000-Einwohner-Stadt: der Neubau des Wildparkstadions. Nach dem Hinspiel gegen die Löwen (3:2) rollten die Bagger an. Das Stadion wird seither in eine hypermoderne Fußballarena (Kapazität dann: 34.000 Zuschauer) umgebaut, die Stadt veranschlagte dafür 123 Millionen Euro. Und geht, bis auf elf Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg, in Vorleistung. Abbezahlen muss der KSC diese Investition künftig per Pacht. Der Klub ging sogar das Risiko ein, dass es wegen der provisorischen Nordtribüne ohne Dach die Lizenz für die Zweite Liga von der Deutschen Fußball Liga (DFL) nur unter Auflagen gab.