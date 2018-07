Zwei Jahre nach dem Anschlag Dauerstreit: War der OEZ-Täter rechtsextrem?

München - Auch 24 Monate nach dem Verbrechen am Olympia-Einkaufszentrum mit neun Toten, fünf Schwerverletzten und vielen traumatisierten Menschen ist die Aufarbeitung und Einordnung der Tat noch nicht abgeschlossen. Erst vor wenigen Wochen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen, die eigentlich im März 2017 abgeschlossen waren, wieder aufgenommen. Grund ist, dass der Mörder David S. († 18) offenbar Verbindungen zu einem rassistischen Amokläufer in New Mexico in den USA hatte und über die Spieleplattform "Steam" einem rechtsextremen Netzwerk angehörte, das sich "Anti-Refugee-Club" nannte. Derzeit wertet das Landeskriminalamt umfangreiches Datenmaterial vom FBI aus.