Die Fahrbahn war rund 30 Minuten komplett gesperrt, was zu einem erheblichen Rückstau bis weit über das Autobahnkreuz München Nord hinaus führte. Anschließend floss der Verkehr am linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Fahrbahn wurde etwa drei Stunden nach dem Unfall wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.