Spurwechsel mit fatalen Folgen: Schwerer Unfall auf A99

Schwerer Unfall auf der A99 beim Aubinger Tunnel. Nach einem missglückten Spurwechsel sind auf der vielbefahrenen Strecke drei Autos kollidiert. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.

Germering - Ein missglückter Spurwechsel hatte am Mittwochabend auf der A99 fatale Folgen. Wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte, kam es nach dem Aubing Tunnel zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Dabei wurde ein Mensch eingeklemmt und musste aus dem Auto gerettet werden.

Unfall auf der A99: Drei Autos involviert

Laut Polizei hatte eine in Richtung Salzburg fahrende Peugeot-Fahrerin beim Spurwechsel einen hinter ihr fahrenden Golf übersehen. Der Fahrer des Golfs stieß seitlich versetzt gegen das Heck des Peugeot, so dass er nach rechts weggeschleudert wurde und auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Die Fahrerin eines weißen BMW-Cabrios fuhr dann noch auf den Golf auf - mit schweren Folgen. Der VW wurde an der Betongleitwand ausgehoben und kam entgegen der Fahrtrichtung links auf der Leitplanke zum Liegen. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Münchner Klinik gebracht. In dem Peugeot befanden sich drei Personen, eine hinten sitzende Mitfahrerin wurde eingeklemmt. Sie musste von der Berufsfeuerwehr München befreit und mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Münchner Klinik gebracht werden.

Langer Rückstau nach Unfall auf A99

Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle, darunter auch die Münchner Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren und die Autobahnmeisterei München-West. Da die Fahrbahn Richtung Salzburg/Nürnberg komplett gesperrt war, kam es rasch zu Stauungen, was zur Sperrung des Tunnels Aubing führte. Der Stau baute sich bis auf die A 96 auf.

Die Bergung und Spurensicherung dauerte bis 22 Uhr an. Dann musste die Fahrbahn mit der Kehrmaschine noch von Öl und Scherben gereinigt werden, was bis nach 23 Uhr andauerte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen beträgt ca. 50.000 Euro, alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zu Klärung des genauen Unfallherganges werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 089-891180 bei der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zu melden.

