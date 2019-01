Zuvor war es auf den Gleisen Schaf ausgebüxt: Autofahrerin sperrt es in fremden Garten

Schaf in Aubing ausgebüxt

Ein ausgewachsenes Schaf lief meckernd durchs Viertel. Erst sah es sich im Germeringer Weg die Gegend an, dann entschloss sich das Tier, weiter in Richtung Bahnstrecke zu gehen. Es überquerte unbeschadet die Gleise und setzte dann seinen Winterspaziergang unbekümmert fort. Einige Autofahrer verständigen die Polizei: Ein einzelnes Schaf, dank des schmutziggrauen Fells im weißen Schnee gut zu erkennen – in einer Gegend, von der manche behaupten, dass sich dort Fuchs und Hase gute Nacht sagen.