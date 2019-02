München - Um Ausfälle und Verspätungen bei der Münchner U-Bahn in Zukunft zu verringern, stellt die Stadtratsfraktion der FDP-HUT folgenden Antrag: Dem Stadtrat soll eine Bilanz vorgelegt werden, in der alle U-Bahnausfälle und Störungen des Jahres 2018 dargelegt und begründet werden. Ziel der Aktion: Aus der Bilanz soll hervorgehen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um Probleme und Beeinträchtigungen bei der U-Bahn zu vermieden und beheben. (Lesen Sie auch: U-Bahn und Tram in München - So baut die MVG 2019)