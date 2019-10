Ex-Löwe Göktan: So hat ihn der Drogenkonsum zerstört

An den Tag, an dem er beim TSV 1860 wegen Kokainmissbrauchs entlassen wurde, erinnert er sich mit Grauen zurück: "Mich hat es komplett zerstört, und zusätzlich hat auch das Image des Vereins sehr stark gelitten. Wieder einmal, denn um 1860 gab es bereits davor immer wieder negative Schlagzeilen. Dann habe ich für weiteren Ärger in der Öffentlichkeit gesorgt. Das macht mich im Nachhinein immer noch fertig", sagt er Sport1.

Zu den Gründen des Drogenkonsums sagt er: "Es war Dummheit und Gier. Es war eine Sache, die ich als junger Mensch ausprobiert habe und an der ich dann hängen geblieben bin. Man kann nicht von heute auf morgen aufhören. Es war ein großer Fehler."

Ex-Löwe Göktan: Seit einigen Monaten trinkt er nicht mehr

Im Verein habe man damals auch bemerkt, dass er sich verändert hatte: "Persönlich, körperlich, in meinem ganzen Auftreten." Er habe den Erfolg bei Sechzig damals nicht verarbeiten können: "Es ging alles zu schnell. Ich hatte kaum Zeit darüber nachzudenken, wie ich es vielleicht hätte anders machen können. Im Endeffekt kann ich die Zeit leider nicht zurückdrehen. Das Positive an allem ist, dass ich meine Frau in Thailand kennengelernt habe."

Heute habe er sein Leben wieder im Griff, gibt zu, auch sehr viel viel getrunken zu haben und depressiv gewesen zu sein. Er sagt: "Kokain habe ich seit meinem Aus bei 1860 nicht mehr genommen, wegen meines Alkoholkonsums habe ich mich bis zuletzt behandeln lassen. Ich habe sehr lange exzessiv getrunken. Und seit einigen Monaten trinke ich gar nicht mehr."

Berkant Göktan galt rund um die Jahrtausendwende als großes Talent und wurde im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet. Für die Münchner sowie Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und den 1. FC Kaiserslautern bestritt er insgesamt 28 Bundesliga-Partien, dazu kamen 37 Einsätze in der 2. Liga. Im Oktober 2008 kündigte ihm der TSV 1860 nach einem positiven Drogentest.

