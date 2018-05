Doch Heynckes blieb auch in Berlin ganz Gentleman, sagte: "Zum Sportlerleben gehören Siege und Niederlagen. Dann muss man den Sieg des Gegners anerkennen – und das tue ich." In Heynckes’ Vita bleibt es also bei einem Pokalsieg als Spieler (1973 mit Gladbach) und einem als Trainer (2013 mit Bayern).