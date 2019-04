Zur Hochzeit von Idris Elba Meghan und Harry: Teures Geschenk für diesen Hollywood-Star?

Das Hochzeitsgeschenk der Herzogin und des Herzogs von Sussex bestand angeblich aus einem Kunstwerk von den Connor Brothers im Wert von umgerechnet etwa 8.000 Euro. Das berichtete die "Mail on Sunday". Auf dem Kunstwerk soll eine glamouröse Frau aus den 50er Jahren zu sehen sein, darunter steht ein Zitat des Kinderbuch-Autors Dr. Seuss: "Why fit in if you are born to stand out." ("Warum dich anpassen, wenn du dazu geboren bist, dich von der Masse abzuheben.")