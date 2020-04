Das gilt besonders in den Ballungsräumen wie München. Da mittlerweile auch teilweise die Schüler wieder zurück dürfen, hat das Verkehrministerium nun reagiert. In der Hauptverkehrszeit werden Busse den schienengebundenen ÖPNV ergänzen. Die Sicherung der Hygienemaßnahmen bei der Anfahrt sei auch eine Voraussetzung, um überhaupt die Schulen wieder öffnen zu können, so Ministerin Kerstin Schreyer (CSU).