Zum 73. Geburtstag Herzogin Camilla: Neues Foto und liebevolle Glückwünsche der Royals

Schnappschüsse mit viel Herz und Freude

Bereits am Vormittag trudelten via Instagram die ersten Glückwünsche für die Herzogin von Cornwall ein. So veröffentlichte etwa der Buckingham Palast einen Schnappschuss, der die 94-jährige Monarchin zusammen mit ihrer Schwiegertochter zeigt. Mit Blumensträußen in den Händen schenken sich die Damen gegenseitig ein herzliches Lächeln. Aufgenommen wurde das Bild vor Dumfries House in Schottland. "Wir wünschen der Herzogin von Cornwall alles Gute zum Geburtstag", ist dazu zu lesen.