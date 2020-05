Der Bayerische Rundfunk war sein Sprungbrett. Hier fing er 1971 beim Jugendfunk an, quatschte sich nach oben: "Abendschau", "Pop nach acht", das Fernsehen ("Na sowas!") ließ nicht lange auf sich warten. Ab 1981 drehte Gottschalk mit Mike Krüger die von Fans geliebten, von der Kultur verrissenen "Supernasen"-Filme. Es folgte "Wetten, dass. . ?" mit Traum-Quoten.

Je größer der Erfolg, desto größer der Rückzug. Mit Ehefrau Thea, die er auf einem Münchner Medizinball kennengelernt hatte, und den Söhnen Roman und Tristan lebte er all die Jahre in Malibu. Nach fast einem halben Jahrhundert verließ er Thea, kurz nachdem die Windmühle in Malibu abgebrannt war, für Karina Mroß, die beim SWR arbeitet. Mit seiner Traumfrau, wie er sie betitelt, zog er in eine Wohnung in Baden-Baden. Der Wirbel darüber hat sich längst gelegt. Sein Publikum liebt ihn, verzeiht private wie modische Fehltritte und freut sich über jedes Wiedersehen mit Deutschlands größtem Entertainer.

