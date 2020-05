Zum 70. Geburtstag Thomas Gottschalk: Dafür feiern seine Fans den Kult-Entertainer

Thomas Gottschalk kam am 18. Mai 1950 in Bamberg, Oberfranken, zur Welt und feiert somit am heutigen Montag seinen 70. Geburtstag. Vielleicht sogar mit einem deftigen Hangover, denn Freunde und Weggefährten ließen ihn Sonntagnacht in einer TV-Live-Show (ZDF) in Berlin hochleben. Wie lange danach weitergefeiert wurde, wissen wohl nur die Beteiligten. Worüber sie geredet und gelacht haben, ahnen seine Fans aber sicher. Denn es gibt einiges, wofür man den Entertainer bewundern kann.