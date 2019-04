…über Talent Semi Belkahia: "Es gibt nicht mehr viele Innenverteidiger. Jan Mauersberger trainiert erst zwei Wochen nach seiner Verletzung. Semi hat auch das ganze Jahr Gas gegeben und es sich verdient, dass er spielt - wie Dennis Dressel. Wir waren aber mit Felix und Simon (Weber und Lorenz, d. Red.) sehr stabil in der Viererkette, also gab auch keinen Grund zu wechseln. Klar war es schwer für den Jungen, aber wenn man hartnäckig bleibt und dranbleibt, wird man belohnt."

…über die jüngste Aufsichtsratssitzung: "Das sind Interna. Für mich war nochmal wichtig, weil mit mir noch keiner gesprochen hat, den Leuten meine Sichtweise kundzutun: Wie der Kader nächste Saison aussieht, wie ich ihn sehe. Ich denke, die Leute, denen ich das präsentiert habe, haben das schon verstanden. Ob es was ändert, kann ich noch nicht sagen."

…über den Ausfall von Sascha Mölders: "Andere müssen ihn ersetzen, auch von seiner Mentalität her. Da denke ich an Lex, Weber, Wein, Steinhart. Jetzt müssen die anderen Jungs Eier zeigen - das tun, was ihnen Sascha abgenommen hat."

Daniel Bierofka: "Ich habe noch Vertrag"

…über den dünnen Kader: "Man sieht am Beispiel Haching: Du kannst mit 13, 14, 15 Spielern schon eine sehr gute Mannschaft stellen. Wie gut ein Kader ist, sieht man nicht am Anfang der Saison, sondern am Ende. Dann, wenn es Verletzungen und Sperren gibt. Von dem her bin ich froh, Jungs hintendran zu haben."

…über seine eigene Situation in der kommenden Saison: "Also erstmal habe ich noch Vertrag. Dann habe ich eine Verantwortung den Jungs gegenüber, die hier unterschrieben haben. Auch für zwei Jahre unter der Voraussetzung, dass ich Trainer bin. Ich werde die Jungs garantiert nicht im Stich lassen. Außer der Verein sagt, er will einen anderen Trainer. Das ist auch kein Problem, dann fahre ich nach Hause und investiere meine Energie in meine Familie. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Aber so lange ich hier bin, werde ich alles dafür tun, um das Maximum aus den Jungs herauszuholen. Und ich muss nochmal sagen: Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie das alles weggesteckt haben, den Ärger außen herum, die Situation mit den Verträgen. Das war dahingehend schwierig, weil sie mitbekommen haben, dass wir konsolidieren müssen. Da war jedem klar, dass es Veränderungen geben wird. Es war toll, wie sie damit umgegangen sind - großen Respekt!"

