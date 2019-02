Salihamidzic erhöht den Druck

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat die schwächelnde Defensive nach der Partie klar und deutlich kritisiert: "Das war keine gute Leistung! Wir dürfen nicht so viele Gegentore kassieren. Das müssen wir abstellen", so der 42-Jährige. Vor allem Joshua Kimmich (AZ-Note 4) und Niklas Süle (AZ-Note 4) hatten gegen munter aufspielende Fuggerstädter so ihre Probleme.