FC Bayern war seit 2009 immer in der Rangliste vertreten

Bis zum Sommer 2017 war Neuer in 21 Ranglisten nacheinander immer vertreten. Dabei wurde er neunmal in der Weltklasse und siebenmal in der Internationalen Klasse eingestuft. Aus Leistungsgründen fehlte er zuletzt im Sommer 2007, als er als 21-Jähriger noch für Schalke 04 spielte. "Entscheidend für die Ranglisten-Einstufung ist wie immer nicht das Potenzial eines Spielers, sondern nur die erbrachte Leistung im Bewertungszeitraum, also in allen Pflichtspielen der ersten Saisonhälfte", erklärte der "Kicker" die Bewertungsgrundlage. (Das AZ-Zeugnis zur Bayern-Defensive finden Sie hier)