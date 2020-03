Einst galt das Jennerwein als die verrauchteste Kneipe der Stadt

An abgewetzten Holztischen sitzen drei Studentinnen und lachen. Ein Berufsanfänger im Kurzmantel plaudert an der Bar mit der Bedienung. Auch Medienleute und Absolventen der Kunstakademie mögen das Jennerwein und die Gespräche, die sich hier ergeben. Wer sich seinen Weg zur Bar bahnen will, redet automatisch mit Unbekannten. Denn bei guter Stimmung am Wochenende drängen sich die Gäste dicht an dicht auf den 41 Quadratmetern Kneipe.