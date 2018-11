Ehrentribüne für Breitner eine No-Go-Zone

Bayern-Präsident Hoeneß will den Ehrenspielführer Breitner nicht mehr auf der VIP-Tribüne sehen. Doch Hoeneß, der sich ja gerne als Abteilung Attacke versteht, der sonst vermeintliche Gegner öffentlich abwatscht, schickte in diesem Fall lieber Finanzchef Christian Dreesen vor, um Breitner, der in letzter Zeit als Hoeneß-Kritiker aufgefallen war, die böse Kunde zu bringen.