Am Mittwoch haben sich 180 Betroffene in Feldmoching zusammengesetzt und einen Beschluss gefasst: "Wir legen die Gespräche mit der Stadt auf Eis", meldet die Initiative Heimatboden-Nord, in der sich viele Grundstückseigentümer organisiert haben. Man sei wütend, dass die Stadt das zugesagte "kooperative Stadtentwicklungsmodell" (Kosmo), das darauf setzt, dass Eigentümer freiwillig Land verkaufen, wieder ad acta gelegt hat – um nun wieder auf die SEM zurückzugreifen. "Wir hatten schon 2017 unsere Gesprächsbereitschaft außerhalb einer SEM-Maßnahme erklärt", sagt Sprecher Martin Zech auf AZ-Nachfrage – seine Familie bewirtschaftet in Feldmoching mit dem Zehentmeierhof einen Ackerbaubetrieb.