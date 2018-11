FC Bayern: Rückhalt für Kovac schwindet

Weiter würden sich genannte Spieler zurückhalten, so der Bericht, wenn es darum geht, die Krise einzudämmen und zu bekämpfen. Konkret: Sie sollen darauf verzichten, voranzugehen. Was freilich ein fragwürdiges Verhalten wäre. Gesichert ist: Der Rückhalt für Kovac bei den Bayern schwindet in diesen Tagen im Eiltempo.