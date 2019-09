"Hier spricht Berlin": Günther Jauch ist zu Gast

In der allerersten Folge dabei: Moderator Günther Jauch. Ob sich der Weingut-Besitzer also ein Glaserl einschenken lässt? Als weitere prominente Gäste sind Musiker Sido, Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, Opernsänger Thomas Quasthoff und Autorin Else Buschheuer angekündigt.