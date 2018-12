Radweg Germeringer See - Pioniergelände Krailling

Ein besonders schöner Radweg führt vom Kraillinger Pionierübungsplatz durch den Wald zum Germeringer See. Nach einer halben Stunde Fahrt kann man dann den See bewundern. Am Wegesrand sieht man im Sommer oft seltene Schmetterlinge.

Start: an der Pionierstraße in Krailling, dann 4,5 km zum Germeringer See