Anfang Juni teilte die Stadt daher mit, dass auch Türkgücü im Grünwalder Stadion spielen und für maximal acht Heimspiele ins Olympiastadion umziehen darf. Nachdem auch noch die FLYERALARM-Arena in Würzburg als uneingeschränkte Spielstätte nachgemeldet wurde, erhielt der Klub die Lizenz für die 3. Liga.

Der 1. FC Schweinfurt, der als Zweitplatzierter der Regionalliga in die Corona-Pause ging und sich selbst auch Chancen auf den Aufstieg ausrechnete, sieht darin jedoch ein Problem. Der Klub wandte sich daher in einem offenen Brief an den DFB. Schweinfurts Geschäftsführer Markus Wolf zeigte sich fassungslos, dass ein Stadion knapp 300 Kilometer vom Vereinssitz entfernt als Heimstadion akzeptiert wurde.

"Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass Türkgücü München wohl kaum ein Spiel in Würzburg austragen wird", schrieb Wolf und nannte den ganzen Vorgang "höchst fragwürdig". Zudem bemängelten die Unterfranken die Informationspolitik des DFB. Auf Anfrage seien den Schweinfurtern keine Antworten gegeben worden. "Von der in letzter Zeit häufig zitierten Transparenz kann jedenfalls keine Rede sein, stattdessen bleibt hier ein ganz übler Beigeschmack", hieß es.

Alexander Schmidt neuer Trainer bei Türkgücü München

Ligaunabhängig hat sich bei Türkgücü personell bereits einiges getan. Der Ende Mai ausgelaufene Vertrag von Ex-Löwe Reiner Maurer, der die Mannschaft im vergangenen Sommer übernommen und zu einem Spitzenteam in der Regionalliga geformt hatte, wurde nicht verlängert. Auf ihn folgte Alexander Schmidt, ebenfalls ein ehemaliger 1860-Trainer.

Türkgücü verpflichtet Ex-Löwe Berzel

Doch auch auf dem Platz steckt der Aufsteiger im Umbruch. Bereits vor der vergangenen Saison war das Team noch beinahe komplett ausgetauscht worden, aus der Aufstiegsmannschaft verblieben lediglich vier Spieler. Um das Ziel des erneuten Aufstiegs zu erreichen, wurde das Team mit 21 (!) teils hochkarätigen Neuzugängen verstärkt. Alle Spieler kamen ablösefrei, unter anderem Mario Erb, zuvor Kapitän beim KFC Uerdingen, und Karl-Heinz Lappe, die beide früher bei Bayern II spielten.

Auch in diesem Sommer hat sich Türkgücü bereits mit einigen guten Spielern verstärkt. Neben Yu-young Park, der auf Leihbasis vom FC St. Pauli kommt, stehen unter anderem bereits die Transfers von Stefan Stangl (28, ehemals Red Bull Salzburg) und Alexander Laukart (21, ehemals Borussia Dortmund) fest. Am Montag wurde außerdem der Transfer von Löwen-Leistungsträger Aaron Berzel verkündet, auch an Sascha Mölders zeigt Türkgücü Interesse.