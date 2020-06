Lewandowski jagt Müller und Ailton

Sollte der Pole auch zum Saisonabschluss in der Autostadt treffen, hätte Bayerns Top-Torjäger in dieser Spielzeit gegen 16 der 17 Bundesliga-Teams getroffen. Lediglich gegen Borussia Mönchengladbach durfte der 31-Jährige in dieser Saison nicht jubeln, das Rückspiel in der Allianz Arena Mitte Juni verpasste der Stürmer allerdings gelbgesperrt.