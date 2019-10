Über die Gerüchte, Prinz Harry und Herzogin Meghan könnten sich in Afrika niederlassen, sprach der Enkel der Queen in der TV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey", die am Sonntag ausgestrahlt wurde. Demnach gibt es keine entsprechenden Pläne: "Ich weiß nicht, wo wir momentan in Afrika leben könnten", sagte Harry in der Sendung. Das royale Paar war Anfang Oktober von einer offiziellen Afrikareise zurückgekehrt.