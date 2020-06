München - Insgesamt will der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) Filialen in 47 Städten schließen, in München sind drei Läden plus Karstadt-Sport betroffen. Konkret geht es um die Standorte am Stachus, am Nordbad und im Olympia-Einkaufszentrum.