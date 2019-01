Mit Teleskopen und mit dem bloßen Auge ist auf dem Dach die Beobachtung geplant. Bei schlechtem Wetter wird vor Ort ein Livestream gezeigt (Volkssternwarte München, Tickets: 6 Euro/4 Euro ermäßigt, Rosenheimer Straße 145 h).

Wetter während der Mondfinsternis

Spielt am Montagmorgen auch das Wetter mit? Diese Frage dürften sich einige Mondfreunde vor dem Ereignis stellen. Ob der Himmel über München und Bayern während der totalen Mondfinsternis klar und wolkenlos ist, erfahren Sie auf der AZ-Wetterseite.

Was passiert bei einer totalen Mondfinsternis?

Wenn Sonne, Erde und Mond genau in einer Linie liegen, kommt es zu einer totalen Mondfinsternis. Die letzte gab es in unseren Breiten am 27. Juli 2018, davor im September 2015, im Oktober 2013 und im Dezember 2011. Eine partielle Mondfinsternis, bei der der "angenagte" Mond weiß oder gelb zu sehen ist, gibt es durchschnittlich zweimal im Jahr auf der Erde. Das astronomische Ereignis lässt sich aber nie in allen Teilen der Welt beobachten.

Die totale Finsternis am Montag wird auch Blutmond genannt: Bei einer totalen Mondfinsternis erscheint der Mond glutrot, weil rotes Streulicht aus der Erdatmosphäre in den Schattenkegel gelenkt wird. Wenn der Mond in den Erdschatten eintaucht, "färbt" sich der Vollmond ein. Die Münchner erleben das geheimnisvolle Schauspiel diesmal am Winterhimmel. Es ist ungewöhnlich, dass zwei totale Mondfinsternisse in unseren Breiten so kurz hintereinander stattfinden. Der Winter-Blutmond wird von 5.41 bis 6.44 Uhr voll und kupferrot am Himmel glimmen. AZ-Tipp: Wecker stellen. Der berauschende Sommer-Blutmond hat mond-süchtig gemacht.

München im Mond-Rausch: Ausgefallene Fotos können Sie per Mail an die Redaktion senden: leserforum@az-muenchen.de.

Wie entsteht der Blutmond? Hier eine Simulation

Abbildung: (C) Marco Sproviero / www.munichspace.de

Überblick über die einzelnen Phasen der Mondfinsternis

Abbildung: (C) Marco Sproviero / www.munichspace.de