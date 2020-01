Zeit in Kanada problematisch Wird Herzogin Meghan doch keine Britin?

Unterdessen ist Meghan erneut in Vancouver unterwegs gewesen. Dort hat sie eine feministische Gruppe namens "Justice for Girls" besucht. Auf dem Twitter-Account der Organisation sind Bilder mit der Herzogin zu sehen. Zuvor war die 38-Jährige schon mit einem Wasserflugzeug von ihrem Domizil auf Vancouver Island zum Victoria Harbour Airport geflogen, um dem "Downtown Eastside Women's Center" in Vancouver einen Überraschungsbesuch abzustatten. Via Facebook ist auch von diesem Ausflug ein Bild an die Öffentlichkeit gelangt: "Jetzt schaut mal, mit wem wir heute Tee getrunken haben! Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, besuchte uns heute, um Themen zu besprechen, die die Frauen in der Gemeinde betreffen", hieß es dazu.