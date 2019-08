Bei "Macarena" denken viele doch sofort an den Sommerhit aus dem Jahr 1993 und den dazugehörigen Tanz, der noch über 20 Jahre später in manchem Hotel-Club bei der Animation zum Einsatz kommt. Pietro Lombardi dagegen schmachtet seine "Macarena" ziemlich direkt an: "Oh Macarena, komm mit mir heute an die Riviera, im saphirblauen Panamera. Jede Nacht, jeden Tag, mi amor, mi amor, mi amor."