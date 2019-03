Auch auf der anderen Seite (rechtsmotivierte Kriminalität) gibt es mit 469 Straftaten einen leichten Anstieg (um 2,2 Prozent). Darunter sind Propagandadelikte (239 Fälle), Volksverhetzung oder Nötigung (197 Fälle) und Gewaltverbrechen (33 Fälle).

Einbrüche in München

Im vergangenen Jahr gab es in München bei den Einbrüchen einen Anstieg um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei listet in dem Bericht 4.407 Einbruchsdelikte auf. Dabei drangen in 1.369 Fällen Einbrecher in Wohnungen ein. Bei den Wohnungseinbrüchen klappt allerdings nur etwa jeder zweite: 45,4 Prozent der Einbrüche enden bereits beim Versuch.

Kleinere Diebstähle, wie Laden- oder Taschendiebstahl, sind um 4,8 Prozent zurückgegangen - schwere Diebstähle (Fahrräder) steigen hingegen an (+5,9 Prozent).

Betrugsfälle in München

Falsche Polizisten, falsche Handwerker und falsche Gewinnspiele - 2018 war wieder ein gutes Jahr für Trickbetrüger. Die Zahlen sind laut Polizei weiterhin hoch und stellen damit eine besondere Herausforderung auch für das aktuelle Jahr dar. 2.465 falsche Polizisten und Callcenter-Betrüger verursachten dabei einen Schaden von 2.65 Millionen Euro.

Auch die falschen Handwerker kassierten ordentlich ab: 166 Fälle und 452.542 Euro gingen 2018 auf ihr Konto.

Rauschgiftdelikte in München

Bei Drogen schaut die Polizei München inzwischen sehr genau hin - so erklären die Ermittler auch den Anstieg bei den Rauschgiftdelikten. 10.783 Fälle sind dem Polizeipräsidium für 2018 bekannt - das sind 5,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Seit Anfang 2018 werden auch die immer beliebteren psychoaktiven Drogen, die auch unter den Namen Badesalz und Kräutermischungen gehandelt werden, eigens in der Statistik aufgeführt. Das Landeskriminalamt hatte erst im März 2018 einen Münchner Drogenboss hochgenommen, der mit mehr als einer Tonne Psycho-Drogen ein Vermögen gemacht hatte.