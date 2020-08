Fiete Arp war im Sommer vergangenen Jahres für eine kolportierte Ablöse von drei Millionen Euro nach München gewechselt, konnte sich nach einer starken Vorbereitung allerdings nicht durchsetzen. Auch verletzungsbedingt kam der 20-Jährige zu keinem einzigen Pflichtspieleinsatz in der erste Mannschaft. In der abgelaufenen Saison kam er überwiegend bei den Amateuren in der 3. Liga zum Einsatz, wo er drei Tore in zwölf Spielen zum überraschenden Meistertitel beitrug.