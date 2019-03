Das längst auch die internationale Konkurrenz vom 23-jährigen Außenspieler Kenntnis genommen haben dürfte, dokumentieren die Pressestimmen zum deutschen Sieg. So schrieb die spanische "Marca": "Deutschland holt sich sein Prestige in Holland zurück. Löws Revolution triumphierte in Amsterdam. Sane, Gnabry und Co. nahmen die Niederländer in der ersten Halbzeit auseinander."