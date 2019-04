Davies imitiert Robben-Jubel

Der 19-Jährige verrät in dem Interview außerdem, was das erste war, das er gemacht hat, als er in die Kabine der Bayern kam. Jenes Klubs, den er bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte: "Als ich zum ersten Mal in die Kabine kam, war Robben der erste, den ich gesehen habe. Ich konnte es kaum fassen und habe ihn angestarrt."